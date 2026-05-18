Berenberg confirme son conseil sur Dassault Aviation

L'analyste reste à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 310 euros.

Berenberg anticipe des résultats semestriels soutenus par la montée en cadence des livraisons de Rafale, avec 11 appareils attendus au cours du 1er semestre 2026 contre sept un an plus tôt. Le bureau d'études prévoit un chiffre d'affaires de 3 149 MEUR, en hausse de 8% sur un an, et une marge d'EBIT ajusté de 7,5%.



Selon l'analyste, l'environnement de demande reste porteur pour les jets d'affaires Falcon, notamment au regard de la forte dynamique de commandes observée chez General Dynamics et Bombardier depuis le début de l'année.



La note souligne également que les négociations autour d'un contrat potentiel portant sur 114 Rafale pour l'Inde restent un catalyseur majeur pour le titre. Le rapport estime que des avancées sur ce dossier amélioreraient la visibilité sur la production future des avions de combat.