Berenberg confirme son conseil sur Dassault Aviation
L'analyste reste à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 310 euros.
Publié le 18/05/2026 à 11:30
Selon l'analyste, l'environnement de demande reste porteur pour les jets d'affaires Falcon, notamment au regard de la forte dynamique de commandes observée chez General Dynamics et Bombardier depuis le début de l'année.
La note souligne également que les négociations autour d'un contrat potentiel portant sur 114 Rafale pour l'Inde restent un catalyseur majeur pour le titre. Le rapport estime que des avancées sur ce dossier amélioreraient la visibilité sur la production future des avions de combat.