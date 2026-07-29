Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités de détection et d'imagerie, portée par les applications de drones et d'antidrones, confirme l'élargissement de l'exposition du groupe au marché de la défense.
Le bureau d'études met en avant une rentabilité supérieure aux attentes, grâce à un mix produits favorable, à l'excellence opérationnelle et aux effets d'échelle, ce qui a conduit le groupe à resserrer sa guidance annuelle vers le haut de ses fourchettes de chiffre d'affaires et d'EBITDA.
Berenberg estime enfin que l'accélération des investissements dans les capacités de production de caméras thermiques illustre la confiance du management dans la pérennité de cette demande et continue de considérer le titre comme une exposition attractive à la digitalisation des conflits.
Ce matin, le titre Exosens recule de près de 2% à la Bourse de Paris.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2025, le groupe dispose de 12 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,7%), Grèce (38,1%), Europe (33,7%), Asie (13,9%), Etats-Unis (6,1%), Amérique du Nord (0,9%), Océanie (0,4%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.