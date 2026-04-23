Berenberg confirme son conseil sur Safran

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 360 euros.



Berenberg salue la publication de Safran dont le chiffre d'affaires publié est ressorti en hausse de 18,8% à 8 624 MEUR, soit un dépassement de 4,1% du consensus. En organique, la hausse atteint même 23%.



Selon l'analyste, l'enjeu principal pour le titre se situe toutefois ailleurs et dépendra surtout des hypothèses liées au trafic aérien, en particulier dans un contexte de tensions au Moyen-Orient. A ce titre, les commentaires du management sur l'impact potentiel du conflit iranien en 2026-2027 sont jugés "déterminants".



Le broker rapporte par ailleurs que le maintien des objectifs 2026 n'est pas une surprise, mais il invite aussi à analyser les hypothèses sous-jacentes, notamment l'ampleur d'un éventuel ralentissement du trafic aérien.



D'après Berenberg, la dynamique opérationnelle reste donc solide à court terme, mais la visibilité dépend désormais davantage de facteurs macroéconomiques et géopolitiques que de l'exécution du groupe.