Berenberg salue la publication de Safran dont le chiffre d'affaires publié est ressorti en hausse de 18,8% à 8 624 MEUR, soit un dépassement de 4,1% du consensus. En organique, la hausse atteint même 23%.
Selon l'analyste, l'enjeu principal pour le titre se situe toutefois ailleurs et dépendra surtout des hypothèses liées au trafic aérien, en particulier dans un contexte de tensions au Moyen-Orient. A ce titre, les commentaires du management sur l'impact potentiel du conflit iranien en 2026-2027 sont jugés "déterminants".
Le broker rapporte par ailleurs que le maintien des objectifs 2026 n'est pas une surprise, mais il invite aussi à analyser les hypothèses sous-jacentes, notamment l'ampleur d'un éventuel ralentissement du trafic aérien.
D'après Berenberg, la dynamique opérationnelle reste donc solide à court terme, mais la visibilité dépend désormais davantage de facteurs macroéconomiques et géopolitiques que de l'exécution du groupe.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.