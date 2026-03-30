Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit : - véhicules de loisirs (95%) : camping-cars (79,4% du CA ; 1er constructeur européen ; 49 000 véhicules vendus en 2024/25 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), résidences mobiles (8,1% ; 10 600 unités ; Résidences Trigano) et caravanes (3,4% ; 7 200 unités ; Sterckeman et Caravelair). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (9,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ; - équipements de loisirs (5%) : essentiellement remorques (120 300 remorques vendues en 2024/25 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Allemagne (20,4%), Royaume-Uni (12,1%), Italie (7,1%), Espagne (5,6%), Belgique (4,3%), Pays nordiques (3,8%), Pays-Bas (3,8%) et autres (8,4%).