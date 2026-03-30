Berenberg rapporte que la croissance du deuxième trimestre de Trigano a été pénalisée par un incendie chez un fournisseur, entraînant le report d'environ 600 livraisons et près de 35 MEUR de ventes au trosième trimestre, expliquant un léger manque à gagner.
Selon le broker, la demande reste toutefois solide, la direction se montrant confiante malgré un environnement incertain, évoquant une capacité de production pleinement utilisée et une "amélioration de la rentabilité... et une génération de cash robuste".
La note indique enfin que la valorisation demeure attractive (environ 9x P/E 2026) et que les perspectives de croissance sont soutenues par des tendances démographiques favorables et une génération de trésorerie élevée.
Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- véhicules de loisirs (95%) : camping-cars (79,4% du CA ; 1er constructeur européen ; 49 000 véhicules vendus en 2024/25 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), résidences mobiles (8,1% ; 10 600 unités ; Résidences Trigano) et caravanes (3,4% ; 7 200 unités ; Sterckeman et Caravelair). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (9,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ;
- équipements de loisirs (5%) : essentiellement remorques (120 300 remorques vendues en 2024/25 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Allemagne (20,4%), Royaume-Uni (12,1%), Italie (7,1%), Espagne (5,6%), Belgique (4,3%), Pays nordiques (3,8%), Pays-Bas (3,8%) et autres (8,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.