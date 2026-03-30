Berenberg rapporte que la croissance du deuxième trimestre de Trigano a été pénalisée par un incendie chez un fournisseur, entraînant le report d'environ 600 livraisons et près de 35 MEUR de ventes au trosième trimestre, expliquant un léger manque à gagner.

Selon le broker, la demande reste toutefois solide, la direction se montrant confiante malgré un environnement incertain, évoquant une capacité de production pleinement utilisée et une "amélioration de la rentabilité... et une génération de cash robuste".

La note indique enfin que la valorisation demeure attractive (environ 9x P/E 2026) et que les perspectives de croissance sont soutenues par des tendances démographiques favorables et une génération de trésorerie élevée.