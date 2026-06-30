Berenberg confirme son conseil sur Trigano

L'analyste reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 200 euros.

Selon Berenberg, les rachats d'actions engagés par le groupe compensent largement l'impact des difficultés d'approvisionnement qui ont pesé sur les ventes du 3e trimestre. Le broker estime que la poursuite du programme de rachats pourrait soutenir sensiblement le bénéfice par action et met en avant une valorisation jugée attractive.



La note souligne que la croissance des ventes de camping-cars a été freinée par des problèmes chez les fournisseurs, ayant entraîné près de 1 000 véhicules incomplets et un manque à gagner estimé entre 35 et 40 MEUR sur le trimestre.



Le bureau d'études a en conséquence abaissé son estimation de marge opérationnelle 2026 à 9,7% contre 10,3% précédemment, mais considère que la solidité de la génération de trésorerie permet au groupe de financer aisément son programme de rachats d'actions, tout en conservant une position de trésorerie nette positive.