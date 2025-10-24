Berenberg dégrade sa recommandation sur Edenred

Berenberg a annoncé vendredi avoir dégradé de 'achat' à 'conserver' sa recommandation sur le titre Sodexo, avec un objectif de cours ramené de 71 à 56 euros.



Dans une note publiée dans la matinée, l'analyste rappelle que les résultats annuels 2024/2025 du groupe de restauration se sont établis en ligne avec les attentes, mais souligne que celles-ci avaient été précédemment revues à la baisse, un facteur de prudence auquel sont venues s'ajouter des prévisions pour le nouvel exercice 2025/2026 ressorties en-deçà des estimations du marché.



S'il reconnaît que la perspective de l'arrivée le mois prochain d'un nouveau directeur général pourrait insuffler une nouvelle dynamique, l'intermédiaire financier dit s'inquiéter quant à l'impact potentiel de la réduction des équipes commerciales sur les marges bénéficiaires de l'entreprise et ajoute qu'au vu des résultats restant encore se concrétiser ('show me' story), le profil risque/rendement du titre lui semble aujourd'hui bien équilibré.

