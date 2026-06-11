Berenberg fixe un objectif de cours en USD sur Wise

Tout en maintenant sa recommandation "achat", Berenberg fixe un objectif de cours en USD sur Wise Group à 16,9 USD, contre 1 350 pence précédemment, à la suite de l'introduction sur le Nasdaq, le mois dernier, du titre de la société britannique de solutions de paiement.

À la suite de la réinscription de Wise aux États-Unis, Berenberg explique qu'il "examine la justification de ce déménagement, revoit le modèle d'affaires et les transactions récentes, met à jour sa thèse d'investissement, introduit un nouveau modèle financier, réévalue l'activité et évalue les principaux risques".



"Wise reste, à notre avis, le leader des coûts et l'établisseur des prix sur le marché des paiements transfrontaliers", affirme le broker allemand, ajoutant que son nouvel objectif de cours exprimé en USD implique un potentiel de progression de 60% pour le titre.