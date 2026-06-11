Berenberg fixe un objectif de cours en USD sur Wise
Tout en maintenant sa recommandation "achat", Berenberg fixe un objectif de cours en USD sur Wise Group à 16,9 USD, contre 1 350 pence précédemment, à la suite de l'introduction sur le Nasdaq, le mois dernier, du titre de la société britannique de solutions de paiement.
Publié le 11/06/2026 à 12:00
"Wise reste, à notre avis, le leader des coûts et l'établisseur des prix sur le marché des paiements transfrontaliers", affirme le broker allemand, ajoutant que son nouvel objectif de cours exprimé en USD implique un potentiel de progression de 60% pour le titre.