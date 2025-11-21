Berenberg initie la couverture d'Interparfums Inc. à l'achat

Berenberg a annoncé vendredi avoir initié la couverture du titre Interparfums Inc., la société mère d'Interparfums cotée sur le Nasdaq de New York, avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 103 dollars.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'analyste estime que les dernières marques sur lesquelles le groupe a mis la main pourraient générer un potentiel de croissance non négligeable.



Certes, reconnaît-il, l'entreprise reste encore un acteur de petit taille sur un marché mondial gigantesque de quelque 43 milliards de dollars, mais cette dimension pour l'instant réduite lui offre beaucoup de place pour grandir, souligne l'intermédiaire financier.



Berenberg salue notamment son modèle économique allégé et efficace, basé sur la gestion de licences de parfums pour des grandes marques, qui lui a permis de porter son portefeuille à 22 actifs et cinq détenues en propre aujourd'hui contre seulement huit en 2006, ce qui montre qu'elle a su se développer rapidement et efficacement.



Alors que le cours de l'action a perdu environ 40% depuis le début de l'année, pour cause de ventes moins dynamiques, de déstockages chez les distributeurs et d'une normalisation du marché après plusieurs années de forte croissance, le professionnel dit voir une opportunité et un bon point d'entrée pour se positionner sur un groupe solide qui garde du potentiel grâce à l'arrivée de nouvelles marques.



La société Interparfums Inc. cotée au Nasdaq de New York, contrôlait jusqu'ici Interparfums Holding, qui détient à son tour le français Interparfums, mais le groupe a récemment décidé de procéder à une simplification de sa structure de contrôle actionnarial, via une fusion-absorption de la société d'investissement Interparfums Holding par l'entité française du groupe.





