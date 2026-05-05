Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier souligne que la maison de luxe britannique n'est pas immunisée, en dépit de la mise en oeuvre d'un plan stratégique visant à restaurer ses marges et redynamiser sa croissance, contre les difficultés actuellement rencontrées par son secteur.
"Si les premières mesures engagées ont permis de corriger les erreurs passées en matière de produits et de distribution, l'attention va désormais se porter sur l'exécution opérationnelle", souligne l'analyste.
Berenberg juge cependant que le cours de l'action intègre déjà la réussite de ce redressement.
A la Bourse de Londres, l'action Burberry cédait 1,1% à 1 163 pence mardi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 1% pour l'indice FTSE 100.
Burberry Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution au détail (84,3%) : activité assurée, à fin mars 2025, au travers d'un réseau de 455 magasins répartis entre magasins détenus en propre (229 ; enseigne Burberry), magasins sous concession (139), magasins franchisés (33) et autres (54) ;
- distribution en gros (13%) ;
- vente sous licence (2,7%).
Le CA (hors vente sous licence) par famille de produits se ventile entre accessoires (35,1%), vêtements pour hommes (30,6%), vêtements pour femmes (30%) et vêtements pour enfants (4,3%).
La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Inde-Afrique (35,2%), Asie-Pacifique (43,5%) et Amériques (21,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.