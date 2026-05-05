Berenberg initie la couverture de Burberry à "conserver"

Berenberg a initié mardi la couverture du titre Burberry avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 1 080 pence, faisant apparaître un potentiel baissier de l'ordre de 7%.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier souligne que la maison de luxe britannique n'est pas immunisée, en dépit de la mise en oeuvre d'un plan stratégique visant à restaurer ses marges et redynamiser sa croissance, contre les difficultés actuellement rencontrées par son secteur.



"Si les premières mesures engagées ont permis de corriger les erreurs passées en matière de produits et de distribution, l'attention va désormais se porter sur l'exécution opérationnelle", souligne l'analyste.



Berenberg juge cependant que le cours de l'action intègre déjà la réussite de ce redressement.



A la Bourse de Londres, l'action Burberry cédait 1,1% à 1 163 pence mardi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 1% pour l'indice FTSE 100.