Berenberg initie la couverture du titre Hostelworld à l'achat

Le broker assorti sa recommandation d'achat d'un objectif de cours fixé à 171 pence.

Berenberg initie sa couverture du titre Hostelworld à l'achat avec une cible de 171 pence. Selon le broker, la transformation du modèle vers une plateforme sociale de voyage constitue un levier clé, avec des effets de réseau qui soutiennent la croissance du nombre de clients actifs et la fréquence de réservation. Cette évolution devrait se traduire par une accélération des revenus et des profits dès 2026.



Le bureau d'études souligne également que la monétisation de cette base sociale est en cours, notamment via de nouveaux produits (Social Pass, hébergement économique) et une hausse des commissions, ce qui élargit les sources de revenus.



D'après Berenberg, les vents contraires liés au "trading down" des consommateurs vers des destinations moins chères s'atténuent, tandis que l'Europe est revenue en croissance, soutenant les perspectives.



Enfin, la valorisation est jugée attractive, le titre se traitant autour de 8x les bénéfices attendus en 2026, un niveau qui ne reflète pas l'amélioration du profil de croissance et de marge du groupe.