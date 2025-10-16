Berenberg a annoncé jeudi avoir initié le suivi du titre Exosens avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 57 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.
Dans une note de recherche, l'analyste estime que ce fournisseur stratégique pour l'OTAN, bien connu pour ses tubes amplificateurs d'image utilisés dans la fabrication d'équipements de vision nocturne, est susceptible de 'briller dans l'obscurité'.
S'il reconnaît que le cours de l'action a déjà bien progressé dernièrement sous l'impulsion des dépenses consacrées aux budgets de la défense, l'intermédiaire juge que le marché n'a pas encore totalement intégré le potentiel de croissance du marché de la vision nocturne, ni la solide position d'Exosens sur ce segment, sans parler d'une éventuelle stratégie de croissance externe qui pourrait se matérialiser via des acquisitions ciblées, même en dehors du secteur de la défense.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
