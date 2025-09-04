Berenberg maintient l'achat sur Vusion après la récente baisse du titre

Berenberg a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur VusionGroup, avec un objectif de cours maintenu à 257 euros, jugeant exagérée la récente baisse du titre au vu des solides fondamentaux qu'affiche le spécialiste de l'étiquetage électronique pour le commerce physique (ESL).



De son point de vue, le récent mouvement de repli est dû à des prises de bénéfices suite à la forte hausse du cours de Bourse depuis décembre dernier, aux inquiétudes entourant l'impact des droits de douane américains, à une récente dégradation de recommandation sur E-Ink, l'un des principaux fournisseurs et actionnaires de Vusion, et à l'instabilité politique en France.



S'il reconnaît que la mise en place des surtaxes douanières pourrait ralentir les projets de déploiement de certains distributeurs américains, l'analyste souligne que les enseignes ayant déjà bien avancé dans leur développement devraient, elles, poursuivre leurs plans.



Certes, ajoute l'intermédiaire financier, le marché des ESL reste incertain, mais VusionGroup est moins exposé que ses concurrents et pourrait même gagner des parts de marché cette année, dans la mesure où la société a déjà reçu suffisamment de commandes pour assurer une bonne dynamique commerciale sur les 12 prochains mois.

