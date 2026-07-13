Berenberg maintient sa confiance sur AstraZeneca, mais abaisse sa cible

AstraZeneca cède du terrain à Londres (-0,60%, à 12 757 pence) et se dirige vers un quatrième repli consécutif. Au cours des trois précédentes séances, le titre a déjà reculé de 10,65%.

Berenberg a décidé de confirmer sa recommandation à l'achat sur l'action du laboratoire, mais a abaissé sa cible de cours de 17 000 à 16 000 pence. Pour justifier cette décision, les analystes évoquent l'échec de Wainua dans la cardiomyopathie.



Jeudi, AstraZeneca a annoncé que le critère principal d'évaluation n'avait pas été atteint lors d'un essai de phase 3 évaluant le Wainua du laboratoire suédo-britannique et Ionis chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine. Le critère principal associait la mortalité cardio-vasculaire et les événements cardiovasculaires récurrents sur une période allant jusqu'à 140 semaines, comparativement au placebo.



Berenberg estime toutefois que le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2030.