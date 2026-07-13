Berenberg a décidé de confirmer sa recommandation à l'achat sur l'action du laboratoire, mais a abaissé sa cible de cours de 17 000 à 16 000 pence. Pour justifier cette décision, les analystes évoquent l'échec de Wainua dans la cardiomyopathie.
Jeudi, AstraZeneca a annoncé que le critère principal d'évaluation n'avait pas été atteint lors d'un essai de phase 3 évaluant le Wainua du laboratoire suédo-britannique et Ionis chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine. Le critère principal associait la mortalité cardio-vasculaire et les événements cardiovasculaires récurrents sur une période allant jusqu'à 140 semaines, comparativement au placebo.
Berenberg estime toutefois que le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2030.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (99,8%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (42,6%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (23%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,7%) et autres (19,7% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (7,4%), Europe (22,9%), Etats-Unis (40,8%), Amériques (6,1%) et Afrique-Asie-Australie (22,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.