S'il considère que le constructeur automobile bavarois reste un groupe fondamentalement solide, et ayant déjà réalisé la plus grande partie des investissements massifs requis dans le cadre du cycle actuel, l'analyste estime que son cours de Bourse reste élevé, mais aussi que les risques liés à la Chine deviennent maintenant plus visibles.
A la suite de la revalorisation opérée l'an dernier, Berenberg estime qu'il y a peu de chances d'assister à de grosses surprises positives au niveau des résultats sur le court terme, même si BMW continue de bien vendre ses modèles, surtout en dehors de la Chine.
L'intermédiaire salue l'arrivée prévue des premiers modèles issus de la "Neue Klasse", sa nouvelle plateforme d'électrification, programmés à partir de 2027, mais note aussi s'attendre à une intensification de la concurrence dès cette année, un phénomène amené à limiter le potentiel de croissance.
Concernant le marché chinois, qui concentre environ 40% des résultats du groupe de Munich, le professionnel met en avant la très forte compétition en termes de prix et de produits qui y règne, ce qui limite là encore le potentiel de hausse des bénéfices.
S'agissant de la valorisation, Berenberg note que le titre BMW se négocie à 7,7 fois ses bénéfices estimés pour 2026, ce qui est au-dessus de sa moyenne historique sur cinq ans et ne laisse, de son point de vue, pas beaucoup de marge en vue d'une poursuite du mouvement de hausse.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (72,7%) : 2 450 854 unités vendues en 2024, sous les marques BMW (2 200 217), MINI (244 925) et Rolls-Royce (5 712) ;
- prestations de financement des ventes (25%) ;
- vente de motocycles (2,3%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (210 385 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2024, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (28,8%), Chine (22,3%), Asie (10,4%), Etats-Unis (19%), Amériques (3,4%) et autres (2,2%).
