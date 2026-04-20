Berenberg passe à conserver sur Arkema après la hausse récente du titre

L'action Arkema est victime de dégagements après deux belles hausses consécutives qui lui ont permis de reprendre 5,33%.

Selon Berenberg, Arkema a connu un bon premier quadrimestre 2026 (quatre premiers mois) et le cours du titre a progressé d'environ 18% depuis le 1er janvier.



Les analystes apprécient notamment l'exposition peu coûteuse de la société à une reprise cyclique du secteur de la chimie, ainsi que l'attrait de son exposition aux segments revêtements et construction, qui représentent selon Berenberg environ 35% des ventes totales.



En revanche, les analystes estiment que la flambée des marges dans les acryliques induite par le conflit iranien et qui a porté le titre ces dernières semaines, devrait s'avérer temporaire. Le flux de trésorerie provenant de ces marges devrait, selon eux, être utilisé pour le désendettement ou le rachat d'actions.



Ces hausses de prix devraient s'estomper à l'approche de 2027, en raison de la réouverture (probable) du détroit d'Ormuz et d'une concurrence accrue des producteurs chimiques asiatiques grâce à l'amélioration de leur capacité d'approvisionnement en matières premières. Etant donné que le titre a atteint l'objectif de cours fixé par Berenberg à 62 euros, la banque privée allemande est passée d'acheter à conserver sur le titre Arkema.