Selon Berenberg, Arkema a connu un bon premier quadrimestre 2026 (quatre premiers mois) et le cours du titre a progressé d'environ 18% depuis le 1er janvier.
Les analystes apprécient notamment l'exposition peu coûteuse de la société à une reprise cyclique du secteur de la chimie, ainsi que l'attrait de son exposition aux segments revêtements et construction, qui représentent selon Berenberg environ 35% des ventes totales.
En revanche, les analystes estiment que la flambée des marges dans les acryliques induite par le conflit iranien et qui a porté le titre ces dernières semaines, devrait s'avérer temporaire. Le flux de trésorerie provenant de ces marges devrait, selon eux, être utilisé pour le désendettement ou le rachat d'actions.
Ces hausses de prix devraient s'estomper à l'approche de 2027, en raison de la réouverture (probable) du détroit d'Ormuz et d'une concurrence accrue des producteurs chimiques asiatiques grâce à l'amélioration de leur capacité d'approvisionnement en matières premières. Etant donné que le titre a atteint l'objectif de cours fixé par Berenberg à 62 euros, la banque privée allemande est passée d'acheter à conserver sur le titre Arkema.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (38%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (30,2%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (24%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (7,5%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,2%), Europe (25,4%), Etats-Unis (30,6%), Chine (13,5%), Asie (14,4%), Canada et Mexique (3,6%) et autres (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.