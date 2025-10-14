Berenberg passe à la vente sur BASF, juge le consensus trop optimiste

Berenberg a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur le titre BASF à 'vendre' contre 'conserver' précédemment, tout en réduisant son objectif de cours à 37 euros contre 44 euros, inquiet des prévisions jug&es trop optimistes établies par le consensus.



D'après Berenberg, le groupe chimique allemand gère plutôt bien son portefeuille d'activités, mais la conjoncture économique est devenue tellement défavorable que cela ne devrait pas suffire à faire remonter son cours de Bourse, prévient-il.



Pour preuve, le marché a à peine réagi à l'annonce, la semaine passée, de la vente de sa division de revêtements automobiles et de traitement de surface, souligne l'intermédiaire, ce qui lui fait penser que le seuil plancher de l'action, situé autour de 40 euros, pourrait bientôt être enfoncé.



Par ailleurs, la production industrielle en Allemagne reste faible, la Chine, considérée comme un marché clé, ne devrait pas parvenir à résoudre rapidement ses problèmes de surcapacité et surtout les prévisions des analystes sont aujourd'hui beaucoup trop optimistes au vu de la réalité économique du moment, observe l'analyste.