Berenberg réduit de moitié son objectif de cours sur Worldline

Berenberg a annoncé vendredi avoir réduit de moitié son objectif sur le titre Worldline, qu'il ramène de 8 à 4 euros au lendemain de la journée d'investisseurs tenue par le spécialiste français des technologies de paiement.



L'analyste, qui maintient un conseil sur la valeur, estime que l'événement a permis de démontrer que le risque associé au bilan de l'entreprise pouvait refluer et que la croissance était susceptible de revenir autour de 5%, tout en avertissant que l'exercice 2026 restera une année de transition pour le groupe.



L'intermédiaire juge que si le plan de redressement de la croissance est désormais clairement défini, il est trop tôt pour juger de la capacité de Worldline à atteindre ses ambitions financières à horizon 2030, dans un marché des paiements toujours très concurrentiel et avec une équipe de direction qui vient d'être intronisée.



'A nos yeux, bien que le risque lié à la structure bilantielle soit désormais réduit grâce à la levée de capital de 500 millions d'euros, il est encore trop tôt pour conclure que l'accélération de la croissance et les économies de coûts se dérouleront sans heurts ni accroc, prévient Berenberg, qui dit toujours considérer le titre comme un dossier 'show me' appelé à faire ses preuves.

