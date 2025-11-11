Berenberg réduit son objectif de cours sur Siemens Healthineers

Berenberg a annoncé mardi avoir ramené de 57 à 54 euros son objectif de cours sur Siemens Healthineers, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle que les derniers résultats trimestriels du fabricant d'équipements médicaux se sont révélés 'mitigés', avec une croissance de l'activité plus faible que prévu, et que les prévisions livrées pour l'exercice 2025/26 se sont également avérées décevantes, sur fond de surtaxes douanières et de vigueur de l'euro.



Malgré cela, l'analyste continue de penser que d'un point de vue fondamental, la stratégie de l'entreprise reste la bonne au vu de son statut de leader en matière d'innovation dans plusieurs segments du marché.



Berenberg juge par ailleurs que plusieurs catalyseurs potentiels (point stratégique de sa maison-mère Siemens jeudi prochain, avant la réunion investisseurs de Healthineers prévue le 17 novembre) pourraient susciter une revalorisation du cours de Bourse sur le moyen terme.