Berenberg a annoncé mardi avoir ramené de 57 à 54 euros son objectif de cours sur Siemens Healthineers, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle que les derniers résultats trimestriels du fabricant d'équipements médicaux se sont révélés 'mitigés', avec une croissance de l'activité plus faible que prévu, et que les prévisions livrées pour l'exercice 2025/26 se sont également avérées décevantes, sur fond de surtaxes douanières et de vigueur de l'euro.
Malgré cela, l'analyste continue de penser que d'un point de vue fondamental, la stratégie de l'entreprise reste la bonne au vu de son statut de leader en matière d'innovation dans plusieurs segments du marché.
Berenberg juge par ailleurs que plusieurs catalyseurs potentiels (point stratégique de sa maison-mère Siemens jeudi prochain, avant la réunion investisseurs de Healthineers prévue le 17 novembre) pourraient susciter une revalorisation du cours de Bourse sur le moyen terme.
Siemens Healthineers AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements dédiés à l'imagerie médicale, au diagnostic de laboratoire et aux systèmes d'information hospitaliers. Par ailleurs, le groupe développe des services de santé numériques et des services dédiés aux établissements de santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de solutions d'imagerie (54,8%) ;
- vente d'équipements de diagnostic (19,7%) ;
- vente de solutions et de services de soins oncologiques (17,2%) ;
- vente de solutions thérapeutiques avancées (9,3%) : dédiées aux interventions mini-invasives guidées par l'image dans les domaines de la cardiologie, de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,1%), Europe-Communauté des Etats indépendants-Afrique-Moyen Orient (28,2%), Etats-Unis (35,9%), Amérique (6,2%), Chine (11,4%) et Asie-Pacifique et Japon (13,2%).
