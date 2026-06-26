Berenberg réduit son objectif sur Diageo, mais réitère l'achat

Berenberg a réitéré vendredi sa recommandation d'achat sur Diageo, tout en ajustant son objectif de cours de 2 230 à 2 223 pence avant un rendez-vous très attendu par les investisseurs.

Dans sa note le broker allemand rappelle que le géant des spiritueux s'apprête à vivre un tournant stratégique avec la présentation attendue, le 6 août prochain, de la nouvelle feuille de route stratégique établie par son nouveau directeur général, Sir Dave Lewis, en marge de la publication des résultats annuels de l'exercice 2025/2026.



L'intermédiaire financier indique qu'il attend du patron du groupe britannique qu'il précise les contours de son plan visant renouer avec une croissance durable, sachant que deux questions principales animeront les investisseurs.



S'agissant des marges, une exposition accrue vers des produits moins chers risquerait-elle de peser sur la rentabilité, s'interroge le professionnel, qui se demande aussi comment la direction compte stabiliser voire relancer quelques marques phares du portefeuille, comme la tequila Casamigos, la vodka Smirnoff ou le rhum aromatisé Captain Morgan.



A la Bourse de Londres, l'action Diageo progressait de 0,5% à 1 570 pence vendredi matin malgré ces questionnements, les investisseurs revenant à l'achat sur les valeurs liées à la consommation, largement délaissées depuis le début de l'année, au détriment du segment technologique qui pâtit des incertitudes concernant la pérennité des investissements réalisés dans l'IA.