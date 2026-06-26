Dans sa note le broker allemand rappelle que le géant des spiritueux s'apprête à vivre un tournant stratégique avec la présentation attendue, le 6 août prochain, de la nouvelle feuille de route stratégique établie par son nouveau directeur général, Sir Dave Lewis, en marge de la publication des résultats annuels de l'exercice 2025/2026.
L'intermédiaire financier indique qu'il attend du patron du groupe britannique qu'il précise les contours de son plan visant renouer avec une croissance durable, sachant que deux questions principales animeront les investisseurs.
S'agissant des marges, une exposition accrue vers des produits moins chers risquerait-elle de peser sur la rentabilité, s'interroge le professionnel, qui se demande aussi comment la direction compte stabiliser voire relancer quelques marques phares du portefeuille, comme la tequila Casamigos, la vodka Smirnoff ou le rhum aromatisé Captain Morgan.
A la Bourse de Londres, l'action Diageo progressait de 0,5% à 1 570 pence vendredi matin malgré ces questionnements, les investisseurs revenant à l'achat sur les valeurs liées à la consommation, largement délaissées depuis le début de l'année, au détriment du segment technologique qui pâtit des incertitudes concernant la pérennité des investissements réalisés dans l'IA.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.