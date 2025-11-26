Berenberg rehausse son objectif de cours sur Siemens Energy

Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé de 122 à 130 euros son objectif de cours Siemens Energy, estimant que la demande élevée dont bénéficie le groupe allemand va être de nature à soutenir ses marges.



Suite à la journée d'investisseurs organisée la semaine passée par l'entreprise à Charlotte (Caroline du Nord), l'analyste fait valoir qu'avec un carnet de commandes record de 138 milliards d'euros, ce n'est pas seulement la visibilité opérationnelle de la société qui se trouve améliorée, mais aussi ses perspectives en matière de génération de trésorerie.



Berenberg souligne à ce titre que l'événement a été l'occasion pour le spécialiste des équipements énergétiques de dévoiler ses priorités en termes de distribution du capital, avec l'officialisation d'une enveloppe de près de dix milliards d'euros destinée aux actionnaires, mais qui pourrait être appelée à gonfler davantage.



"Si nous pourrions assister à un regain de volatilité de l'action du fait de l'évolution de la thématique liées aux centres de données, ce cadre alliant croissance du bénéfice par action (BPA) à une rémunération des actionnaires fait que nous restons positifs sur la valeur", conclut l'intermédiaire, qui réitère en conséquence sa recommandation d'achat.