Berenberg relève sa cible de cours sur Johnson Matthey
Johnson Matthey se reprend après avoir enchaîné trois replis consécutifs pour une perte cumulée de 4,16%. En milieu de matinée, le titre du groupe industriel britannique gagne 2,26%, à 2 168 pence, outre quelques achats à bon compte, il profite du relèvement de son objectif de cours par Berenberg.
La banque privée et d'investissement allemande a confirmé sa recommandation à l'achat sur Johnson Matthey, et vise désormais 2 300 pence, contre 2 100 auparavant.
Pour se justifier, elle estime que l'action pourrait rebondir à court terme, notamment si la société parvient à finaliser la cession de son activité Catalyst Technologies à Honeywell pour un montant de 1,325 milliard de livres sterling, avant la date butoir finale du 21 août. Pour les analystes, un échec dans ce dossier pourrait effacer 600 millions de livres sterling de capitalisation boursière.
Berenberg met également en avant deux points positifs. Il y a l'acquisition fraîchement annoncée de Cormetech (un fabricant de catalyseurs pour turbines à gaz destinées aux centres de données). Selon les analystes, le contrôle des émissions fixes, principalement pour les data centers, pourrait représenter plus de 10% des bénéfices du groupe d'ici 2029.
L'autre élément positif concerne l'amélioration des marges dans la division Clear Air, qui devrait continuer à alimenter les révision à la hausse de l'Ebit par le consensus. Selon Berenberg, Johnson Matthey pourrait dépasser la fourchette cible de 16 à 18% de marge d'Ebit au cours des deux prochaines années pour cette division.
Johnson Matthey PLC est une entreprise britannique spécialisée dans les technologies durables. Les segments d’activité de la société comprennent « Clean Air », « PGM Services », « Catalyst Technologies » et « Hydrogen Technologies ». Le segment « Clean Air » fournit des catalyseurs destinés aux systèmes de post-traitement pour le contrôle des émissions utilisés dans les véhicules légers et poids lourds équipés de moteurs à combustion interne. Le segment PGM Services facilite la transition énergétique en proposant des solutions circulaires face à l’augmentation de la demande en matériaux critiques rares. Il fournit également un service stratégique au groupe, en soutenant les autres segments par la sécurité de l’approvisionnement en métaux, et fabrique des produits à valeur ajoutée à base de métaux du groupe du platine (PGM). Le segment Technologies de catalyse permet la décarbonisation des chaînes de valeur chimiques. Le segment Technologies de l’hydrogène fournit des composants tout au long de la chaîne de valeur pour les piles à combustible et les électrolyseurs, notamment des membranes revêtues de catalyseur et des assemblages d’électrodes à membrane.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.