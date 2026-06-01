Berenberg relève sa cible de cours sur Johnson Matthey

Johnson Matthey se reprend après avoir enchaîné trois replis consécutifs pour une perte cumulée de 4,16%. En milieu de matinée, le titre du groupe industriel britannique gagne 2,26%, à 2 168 pence, outre quelques achats à bon compte, il profite du relèvement de son objectif de cours par Berenberg.

La banque privée et d'investissement allemande a confirmé sa recommandation à l'achat sur Johnson Matthey, et vise désormais 2 300 pence, contre 2 100 auparavant.



Pour se justifier, elle estime que l'action pourrait rebondir à court terme, notamment si la société parvient à finaliser la cession de son activité Catalyst Technologies à Honeywell pour un montant de 1,325 milliard de livres sterling, avant la date butoir finale du 21 août. Pour les analystes, un échec dans ce dossier pourrait effacer 600 millions de livres sterling de capitalisation boursière.



Berenberg met également en avant deux points positifs. Il y a l'acquisition fraîchement annoncée de Cormetech (un fabricant de catalyseurs pour turbines à gaz destinées aux centres de données). Selon les analystes, le contrôle des émissions fixes, principalement pour les data centers, pourrait représenter plus de 10% des bénéfices du groupe d'ici 2029.



L'autre élément positif concerne l'amélioration des marges dans la division Clear Air, qui devrait continuer à alimenter les révision à la hausse de l'Ebit par le consensus. Selon Berenberg, Johnson Matthey pourrait dépasser la fourchette cible de 16 à 18% de marge d'Ebit au cours des deux prochaines années pour cette division.