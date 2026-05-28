Selon Berenberg, le marché sous-estimerait actuellement l'exposition du groupe aux destinations estivales européennes à forte croissance, notamment à l'Espagne, la Grèce et l'Italie, ainsi que l'atténuation progressive de l'impact du conflit au Moyen-Orient. Berenberg anticipe ainsi une croissance organique de 5% en 2026, supérieure au consensus de 4,3%.
L'analyste ajoute par ailleurs que plus de 80% des ventes EMEA d'Avolta sont exposées à des catégories affichant une croissance robuste des dépenses par passager, notamment la restauration, les parfums et cosmétiques et le tabac duty free.
D'après le broker, la résilience des marges constitue un autre soutien clé au dossier, grâce aux mesures internes d'optimisation des coûts, à la digitalisation et à l'amélioration du mix opérationnel. Berenberg prévoit une hausse de 20 points de base de la marge en 2026.
Avolta AG, anciennement Dufry AG, est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur de la vente au détail de produits de voyage. La société exploite des boutiques situées dans les aéroports, les paquebots de croisière, les ports maritimes, les gares et les hôtels. Les boutiques de la société sont classées selon cinq concepts de vente au détail : Les boutiques de vente au détail de produits de voyage, qui offrent une gamme complète de catégories, telles que les parfums et les cosmétiques, l'alimentation et la confiserie, les vins et les spiritueux, les vêtements et les accessoires, les produits du tabac, les souvenirs et l'électronique ; Dufry Shopping, qui fournit des boutiques de vente au détail de produits de voyage hors taxes ; les boutiques de marque, qui offrent diverses boutiques de marques exclusives ; Les magasins de proximité proposent un large assortiment de boissons non alcoolisées, d'aliments emballés, d'accessoires de voyage, d'appareils électroniques, d'articles personnels, de souvenirs, de journaux, de magazines et de livres. Les magasins spécialisés proposent des produits de différentes marques, appartenant à une catégorie de produits spécifique, comme les montres et les bijoux, les lunettes de soleil, les spiritueux et les produits destinés à une destination particulière.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.