Berenberg relève sa cible sur Avolta

L'analyste reste à l'achat sur le titre du spécialiste de la vente au détail de produits de voyage, et relève sa cible de 55 à 59 francs suisses.

Selon Berenberg, le marché sous-estimerait actuellement l'exposition du groupe aux destinations estivales européennes à forte croissance, notamment à l'Espagne, la Grèce et l'Italie, ainsi que l'atténuation progressive de l'impact du conflit au Moyen-Orient. Berenberg anticipe ainsi une croissance organique de 5% en 2026, supérieure au consensus de 4,3%.



L'analyste ajoute par ailleurs que plus de 80% des ventes EMEA d'Avolta sont exposées à des catégories affichant une croissance robuste des dépenses par passager, notamment la restauration, les parfums et cosmétiques et le tabac duty free.



D'après le broker, la résilience des marges constitue un autre soutien clé au dossier, grâce aux mesures internes d'optimisation des coûts, à la digitalisation et à l'amélioration du mix opérationnel. Berenberg prévoit une hausse de 20 points de base de la marge en 2026.