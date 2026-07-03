Berenberg relève sa cible sur Infineon, voyant une croissance "sans investissement majeur"
Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Infineon de 70 à 100 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre, soulignant la capacité du fabricant allemand de semi-conducteurs à absorber une forte hausse de la demande sans investissement lourd supplémentaire.
Alors que les contraintes de capacités logistiques et de production demeurent un défi central pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des puces électroniques, Infineon est en mesure de soutenir un chiffre d'affaires allant jusqu'à 30 milliards d'euros, contre 16 milliards actuellement, sans avoir à étendre ses capacités de production, indique l'intermédiaire financier.
"L'entreprise dispose des leviers nécessaires pour générer 14 milliards d'euros de revenus incrémentaux", souligne l'analyste dans une note de recherche publiée ce jour.
Un potentiel de croissance sans investissement majeur
D'après Berenberg, cette montée en puissance devrait s'appuyer sur plusieurs actifs stratégiques, comme la nouvelle usine Dresde 4 en Allemagne, la conversion du site de Villach en Autriche, l'augmentation des capacités de Kulim 3.1 en Malaisie, ainsi que par le recours à des partenaires fondeurs.
Pour Berenberg, cette visibilité constitue un véritable atout alors que la demande reste soutenue sur plusieurs marchés finaux des semi-conducteurs.
A la Bourse de Francfort, l'action Infineon progressait de 1,3% à 77,3 euros vendredi vers 14h00 dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice DAX.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (28,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (11,1%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (9,7%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (14%), Chine-Hong Kong -Taiwan (38,1%), Japon (9%), Asie-Pacifique (16,7%), Etats-Unis (10,3%) et Amériques (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.