Berenberg relève sa cible sur Infineon, voyant une croissance "sans investissement majeur"

Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Infineon de 70 à 100 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre, soulignant la capacité du fabricant allemand de semi-conducteurs à absorber une forte hausse de la demande sans investissement lourd supplémentaire.

Alors que les contraintes de capacités logistiques et de production demeurent un défi central pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des puces électroniques, Infineon est en mesure de soutenir un chiffre d'affaires allant jusqu'à 30 milliards d'euros, contre 16 milliards actuellement, sans avoir à étendre ses capacités de production, indique l'intermédiaire financier.



"L'entreprise dispose des leviers nécessaires pour générer 14 milliards d'euros de revenus incrémentaux", souligne l'analyste dans une note de recherche publiée ce jour.



Un potentiel de croissance sans investissement majeur



D'après Berenberg, cette montée en puissance devrait s'appuyer sur plusieurs actifs stratégiques, comme la nouvelle usine Dresde 4 en Allemagne, la conversion du site de Villach en Autriche, l'augmentation des capacités de Kulim 3.1 en Malaisie, ainsi que par le recours à des partenaires fondeurs.



Pour Berenberg, cette visibilité constitue un véritable atout alors que la demande reste soutenue sur plusieurs marchés finaux des semi-conducteurs.



A la Bourse de Francfort, l'action Infineon progressait de 1,3% à 77,3 euros vendredi vers 14h00 dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice DAX.