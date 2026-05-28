Berenberg relève sa recommandation et sa cible de cours sur L'Oréal
Le titre L'Oréal est particulièrement entouré à la Bourse de Paris (+1,36%, à 389,85 euros) et pourrait enchaîner une cinquième hausse consécutive, après avoir déjà progressé de 7,34% sur les quatre dernières séances. Ce jeudi, l'action est soutenue par un relèvement de recommandation de Berenberg.
Dans une note, la banque privée et d'investissement allemande estime que cette année, la croissance du groupe se trouve à un point d'inflexion et que l'entreprise retrouve ses niveaux de croissance organique sans que le titre ne réagisse jusqu'à présent.
Les analystes ont également observé que les "investisseurs baissiers" continuaient de bouder le secteur des biens de consommation de base et sont conscients de l'incertitude des consommateurs, exacerbée par le conflit au Moyen-Orient, mais que les pressions inflationnistes seront gérables. Berenberg souligne également qu'aucun signe suggérant une détérioration des fondamentaux du secteur n'a été constaté. Le sentiment est positif quant au dynamisme continu de l'industrie de la beauté, notamment grâce aux jeunes consommateurs ainsi qu'à l'essor de la classe moyenne dans les marchés émergents.
La banque allemande a observé une accélération du marché mondial de la beauté, qui est passé d'un point bas d'un peu plus de 2% au premier trimestre 2025 à 3,8% au premier trimestre 2026. Pour l'exercice en cours, elle table sur une croissance du marché de 4% et sur une surperformance de L'Oréal de 2 points de pourcentage.
Partant, les analystes ont relevé de 2% leurs prévisions de bénéfice par action pour le numéro un mondial des cosmétiques et sont passés de conserver à acheter sur son titre. L'objectif de cours à 12 mois a quant à lui été relevé de 374 à 435 euros.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.