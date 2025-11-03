Berenberg relève sa recommandation sur Nestlé à l'achat

Berenberg a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur Nestlé de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 83,1 à 92 francs suisses, estimant que le titre était sous-valorisé.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Berenberg explique que le cours de Bourse actuel intègre des risques excessifs, alors que la valeur a chuté de quasiment 40% depuis ses plus hauts historiques atteints début 2022.



La banque reconnaît que le groupe devrait signer cette années ses pires résultats en deux décennies, avec une baisse attendue de 9% du bénéfice par action et un flux de trésorerie disponible en recul de 25%. Quant au ratio d'endettement, il devrait atteindre 3,1x, son niveau le plus élevé depuis au moins 20 ans, souligne-t-elle.



Cependant, les analystes de Berenberg disent anticiper un redressement des performances de l'entreprise à horizon 2026, sous l'effet d'un apaisement des pressions inflationnistes et de moindres contraintes de capacités de production dans le segment de l'alimentation animale aux Etats-Unis.



Des réductions de coûts significatives devraient par ailleurs permettre d'accroître de relancer les investissements tout en améliorant les marges opérationnelles, font-ils valoir.