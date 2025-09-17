Berenberg relève sa recommandation sur Novo Nordisk à l'achat

Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours toutefois réduit de 610 à 425 couronnes danoises.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le laboratoire pharmaceutique scandinave n'est plus 'l'éléphant au milieu de la pièce', c'est-à-dire le caillou dans la chaussure des investisseurs qu'il a pu représenter dernièrement.



'Depuis son pic boursier atteint en milieu d'année 2024, Novo Nordisk a enchaîné les révisions à la baisse de ses prévisions, et le marché a clairement revu ses attentes en conséquence', rappelle l'intermédiaire financier.



De son point de vue, ce mouvement de consolidation présente le mérite de permettre de nouveau l'émergence d'un débat plus constructif sur les perspectives de croissance, les catalyseurs et la valorisation du groupe danoise.



'Certes, il existe encore certains obstacles, mais le nouveau directeur général a aussi de belles cartes à jouer et pourrait être à l'origine de bonnes surprises', assure Berenberg.