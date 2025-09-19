Berenberg relève sa recommandation sur Stellantis à l'achat

Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé de 'conserver' à 'acheter' sa recommandation sur le titre Stellantis, avec un objectif de cours rehaussé de neuf à 9,5 euros, estimant que le groupe automobile devrait bénéficier de l'assainissement de ses stocks et de ses prochains lancements de véhicules.



Dans une étude sectorielle publiée dans la matinée, l'analyste juge que la dynamique des nouveaux modèles devrait faire son retour au premier plan et soutenir les valeurs du secteur.



'L'environnement devrait rester volatil à court terme pour les constructeurs, mais les ventes du troisième trimestre ont bien démarré en Europe comme aux Etats-Unis', souligne l'intermédiaire financier.



'Le rythme soutenu des lancements de produits prévus au second semestre et sur 2026-2027 devrait également constituer un facteur de soutien, en dépit de la pression persistante qui s'exerce sur les prix', poursuit Berenberg.



Concernant Stellantis en particulier, le professionnel estime que le dossier devrait être porté par une situation de stocks bien plus favorable aux Etats-Unis et par la dynamique produits à venir, de nature à lui assurer une progression graduelle de ses résultats.



Ses valeurs préférées au sein du secteur demeurent cependant BMW, Ferrari et Renault.