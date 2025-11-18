Berenberg relève son objectif de cours sur Novartis

Berenberg a annoncé mardi avoir relevé de 89 à 92 francs suisses son objectif de cours sur Novartis, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre à l'avant-veille de la journée d'investisseurs que doit organiser le groupe pharmaceutique à Londres.



Dans une note de recherche, l'analyste reconnaît que les moteurs de croissance que sont Kisqali (cancer du sein), Kesimpta (sclérose en plaques), Pluvicto (cancer de la prostate) et Scemblix (leucémie) devraient continuer de porter l'activité du laboratoire, tout comme les lancements de produits les plus récents comme Rhapsido (urticaire), qui pourraient selon lui débloquer un potentiel supplémentaire à la hausse.



L'intermédiaire explique cependant redouter un ralentissement de la croissance à partir de 2026 avec l'arrivée de génériques d'Entresto (insuffisance cardiaque), Promacta (thrombocytopénie) et Tasigna (anticancéreux), une concurrence accrue qui pourrait se traduire par une compression des marges.



'Nous pensons qu'il va falloir que Novartis continue d'étoffer son pipeline de médicaments via des investissements réalisés en externe afin d'atteindre son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 6% d'ici à 2029', ajoute-t-il.



Berenberg estime par ailleurs qu'avec un PER de 14,8x pour 2026 contre 13,7x en moyenne pour les comparables européens, la valorisation du titre lui semble aujourd'hui 'correcte'.



Il étaye le relèvement de sa cible par les bonnes performances récentes des grandes marques du laboratoire ainsi que par l'acquisition d'Avidity.