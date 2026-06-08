Berenberg relève son objectif de cours sur Rémy Cointreau
Berenberg a annoncé lundi avoir relevé de 47,6 à 52,6 euros son objectif de cours sur le titre Rémy Cointreau, saluant les objectifs financiers "ambitieux" que s'est fixé le producteur français de spiritueux à un horizon de trois ans.
Dans sa note, l'intermédiaire rappelle que le plan de transformation du groupe, baptisé "RC Forward", vise à faire croître le résultat opérationnel courant de 100 millions d'euros d'ici à 2029, notamment via une reprise de la dynamique favorable dans les cognacs avec l'arrivée prochaine de références plus abordables, mais aussi via des gains de parts de marché chez Cointreau et un développement de la marque de gin The Botanist.
Dans l'attente de bénéficier de davantage de détails concernant l'ampleur de ce programme stratégique, qui tomberont sans doute au mois de novembre avec la publication des résultats semestriels, l'analyste juge que Rémy va devoir se focaliser dans l'immédiat sur un redressement de ses ventes.
Pour l'instant, conclut-il, il reste encore trop tôt pour ignorer les vents contraires qui pénalisent l'activité, ajoute Berenberg, qui maintient en conséquence sa recommandation conserver au vu du PER de 26x pour 2027 sur lequel se traite actuellement le cours de Bourse.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.