Berenberg relève son objectif de cours sur Rémy Cointreau

Berenberg a annoncé lundi avoir relevé de 47,6 à 52,6 euros son objectif de cours sur le titre Rémy Cointreau, saluant les objectifs financiers "ambitieux" que s'est fixé le producteur français de spiritueux à un horizon de trois ans.

Dans sa note, l'intermédiaire rappelle que le plan de transformation du groupe, baptisé "RC Forward", vise à faire croître le résultat opérationnel courant de 100 millions d'euros d'ici à 2029, notamment via une reprise de la dynamique favorable dans les cognacs avec l'arrivée prochaine de références plus abordables, mais aussi via des gains de parts de marché chez Cointreau et un développement de la marque de gin The Botanist.



Dans l'attente de bénéficier de davantage de détails concernant l'ampleur de ce programme stratégique, qui tomberont sans doute au mois de novembre avec la publication des résultats semestriels, l'analyste juge que Rémy va devoir se focaliser dans l'immédiat sur un redressement de ses ventes.



Pour l'instant, conclut-il, il reste encore trop tôt pour ignorer les vents contraires qui pénalisent l'activité, ajoute Berenberg, qui maintient en conséquence sa recommandation conserver au vu du PER de 26x pour 2027 sur lequel se traite actuellement le cours de Bourse.