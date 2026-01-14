Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 40 euros sur l'action Puma, évoquant une marque "sous-valorisée" à ses niveaux de cours actuels.
Du point de vue de l'analyste, l'équipementier sportif allemand possède une marque de premier plan, mais qui n'est pas encore pleinement exploitée comme en témoignent les récentes rumeurs de rachat autour du groupe, ses derniers lancements de produits ou encore les tendances de recherche sur Google.
"Notre scénario central reste que la nouvelle équipe de direction, qui a présenté une stratégie crédible pour Puma début novembre, saura cristalliser cette valeur", souligne l'intermédiaire dans une note.
"Nous pensons que Puma dispose des bases pour réussir à l'avenir: crédibilité dans plusieurs sports très populaires, un historique unique et une équipe dirigeante affichant un plan clair. Il reste maintenant à bien exécuter ce projet", ajoute le professionnel.
En attendant la prochaine présentation des objectifs financiers pour 2026 et le moyen terme, Berenberg estime que la valorisation actuelle du titre demeure un facteur de soutien.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
