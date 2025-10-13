Berenberg renouvelle l'achat sur Technip Energies, voit une opportunité d'achat

Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur le titre Technip Energies, assortie d'un objectif de cours de 45 euros, se disant confiant concernant la dynamique commerciale du groupe d'ingénierie et de technologies spécialisé dans la transition énergétique.



Dans une note publiée dans la matinée, l'analyste souligne que la société continue de bénéficier d'un fort élan au niveau de ses prises de commandes, avec une vague importante de nouvelles commandes attendue dans le gaz naturel liquéfié (GNL).



L'intermédiaire financier fait remarquer que deux gros projets devraient prochainement être validés aux Etats-Unis, ainsi que de nouvelles commandes liées au projet Coral North d'Eni, des contrats qui pourraient ajouter au total environ 10 milliards de dollars au carnet de commandes actuel, améliorant encore la visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.



De son point de vue, la baisse récente du cours de l'action constitue une bonne opportunité pour se positionner sur la valeur.



