Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Technip Energies, mais réduit son objectif de cours à 43 euros, avec des estimations de BPA abaissée de 3% pour 2025, mais globalement stable pour 2026.
Le broker rappelle que les résultats de Technip Energies au 3e trimestre se sont montrés sous les attentes du consensus et que les prises de commandes ont été nettement inférieures à celles du trimestre précédent.
'Cependant, nous continuons de penser que Technip Energies est sur le point de se voir attribuer plusieurs projets majeurs, ce qui serait favorable à l'action', tempère Berenberg, mentionnant entre autres le projet Commonwealth LNG aux Etats-Unis.
Il ajoute inclure désormais les contributions de l'activité acquise Advanced Materials & Catalysts (AM&C) d'Ecovyst, au profil relutif sur les marges, dans ses estimations pour le groupe à partir de la fin du 1er trimestre 2026.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (70,6%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (29,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (16,8%), Afrique et Moyen-Orient (59,4%), Amérique (12,9%) et Asie-Pacifique (10,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.