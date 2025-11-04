Berenberg reste à 'achat' sur Technip Energies, réduit sa cible

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Technip Energies, mais réduit son objectif de cours à 43 euros, avec des estimations de BPA abaissée de 3% pour 2025, mais globalement stable pour 2026.



Le broker rappelle que les résultats de Technip Energies au 3e trimestre se sont montrés sous les attentes du consensus et que les prises de commandes ont été nettement inférieures à celles du trimestre précédent.



'Cependant, nous continuons de penser que Technip Energies est sur le point de se voir attribuer plusieurs projets majeurs, ce qui serait favorable à l'action', tempère Berenberg, mentionnant entre autres le projet Commonwealth LNG aux Etats-Unis.



Il ajoute inclure désormais les contributions de l'activité acquise Advanced Materials & Catalysts (AM&C) d'Ecovyst, au profil relutif sur les marges, dans ses estimations pour le groupe à partir de la fin du 1er trimestre 2026.