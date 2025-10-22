Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Planisware, assortie d'un objectif de cours de 25 euros, suite à la publication par le spécialiste des logiciels pour l'économie des projets d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre ressorti au-dessus des attentes.
Au-delà de cette performance meilleure que prévu, l'analyste dit surtout retenir l'optimisme manifesté par le groupe concernant sa capacité à réaccélérer sa dynamique commerciale.
'Après plusieurs trimestres d'étirement des cycles de ventes et de faible croissance au niveau des nouveaux clients, l'équipe de management a enfin dévoilé la signature de nouveaux contrats, à la fois auprès de clients existants et de nouvelles références, au cours du trimestre', souligne le professionnel.
'Si nous pensons qu'il est encore prématuré de relever nos estimations, nous pensons que ces commentaires favorables montrent que le vent est peut-être en train de tourner pour Planisware', conclut Berenberg.
Planisware est spécialisé dans l'édition de logiciels SaaS de gestion de projets. Les solutions de la société permettent aux organisations de couvrir les besoins de planification stratégique, d'optimisation du portefeuille de projets, de gestion des budgets et des coûts, de planification des capacités, de gestion des ressources, de gestion des risques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante: Europe (47,5%), Amérique du Nord (43,8%) et autres (8,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.