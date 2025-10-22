Berenberg reste à l'achat sur Planisware, vise 25 euros

Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Planisware, assortie d'un objectif de cours de 25 euros, suite à la publication par le spécialiste des logiciels pour l'économie des projets d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre ressorti au-dessus des attentes.



Au-delà de cette performance meilleure que prévu, l'analyste dit surtout retenir l'optimisme manifesté par le groupe concernant sa capacité à réaccélérer sa dynamique commerciale.



'Après plusieurs trimestres d'étirement des cycles de ventes et de faible croissance au niveau des nouveaux clients, l'équipe de management a enfin dévoilé la signature de nouveaux contrats, à la fois auprès de clients existants et de nouvelles références, au cours du trimestre', souligne le professionnel.



'Si nous pensons qu'il est encore prématuré de relever nos estimations, nous pensons que ces commentaires favorables montrent que le vent est peut-être en train de tourner pour Planisware', conclut Berenberg.