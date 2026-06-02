Berenberg reste à l'achat sur Serica Energy après le CMD

Berenberg confirme son conseil à l'achat sur Serica Energy avec un objectif de cours de 350 GBp suite à sa journée investisseurs (CMD).



Serica Energy organise aujourd'hui une journée investisseurs (CMD) afin de présenter son plan de croissance organique et de création de valeur à partir de son portefeuille britannique.



L'analyste note dans le cadre de cette conférence que l'entreprise est en train d'acquérir une plateforme de forage qui devrait permettre un démarrage des travaux au second semestre 2027, avec pour objectif une augmentation significative de la production et un maintien d'un niveau supérieur à 50 kbep/j jusqu'en 2030.



Berenberg indique également dans son étude que l'entreprise a également présenté une politique de dividendes actualisée visant à redistribuer entre 15 et 30 % du flux de trésorerie d'exploitation net après impôt (CFFO) à partir de 2026, et a confirmé ses prévisions à court terme.



Berenberg estime que dans l'ensemble il s'agit d'un message positif, qui souligne le potentiel du portefeuille de Serica et sa confiance dans la rentabilité sous-jacente de l'activité, confortée par une amélioration des performances opérationnelles depuis le début de l'année.



Selon l'analyste, la clarté de Serica quant à ses perspectives de dividendes est également un atout et devrait offrir une meilleure visibilité sur le rendement pour les actionnaires.