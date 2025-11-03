Au troisième trimestre 2025, Berkshire Hathaway a affiché un bénéfice opérationnel de 13,485 milliards de dollars, en hausse de 34% sur un an. Cette performance a été principalement portée par une explosion de plus de 200% du résultat de souscription de ses activités d’assurance, qui s’élève à 2,37 milliards de dollars. Dans le même temps, le bénéfice net global du conglomérat dirigé par Warren Buffett a progressé de 17% pour atteindre 30,8 milliards de dollars.

Malgré ces résultats solides, aucun rachat d’actions n’a été effectué, en cohérence avec la stratégie prudente de Buffett. Ce choix intervient alors que le titre Berkshire a reculé de plus de 10% depuis ses sommets et que sa performance annuelle (+5%) reste inférieure à celle du S&P 500 (+16,3%). Par ailleurs, la société a réduit son exposition aux actions cotées et a enregistré une plus-value imposable nette de 10,4 milliards de dollars. Aucun nouvel investissement d’envergure en actions n’a été annoncé sur la période.

La trésorerie du groupe a atteint un niveau record de 381,6 milliards de dollars, soulignant la difficulté croissante à identifier des opportunités d’investissement attractives. Un tournant s’annonce avec le départ annoncé de Warren Buffett de la direction générale d’ici la fin de l’année, à 95 ans. Greg Abel, actuel vice-président chargé des activités hors assurance, prendra sa suite opérationnelle. Enfin, Berkshire a annoncé l’acquisition de la division pétrochimique d’Occidental Petroleum pour 9,7 milliards de dollars, sa plus grosse opération depuis 2022.