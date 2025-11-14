Berkshire Hathaway a dévoilé une participation de 4,3 milliards de dollars dans Alphabet, maison mère de Google, à la fin du troisième trimestre, faisant de l’entreprise technologique le dixième plus important investissement en actions du conglomérat. Cette décision marque un tournant notable dans la stratégie d’investissement de Berkshire, historiquement centrée sur des sociétés à forte valeur fondamentale. L’annonce, révélée dans un document réglementaire vendredi, a surpris les observateurs, Warren Buffett ayant longtemps évité les entreprises technologiques jugées trop spéculatives.

L’investissement dans Alphabet aurait été initié par Ted Weschler ou Todd Combs, deux gestionnaires de portefeuille au sein de Berkshire, déjà à l’origine de l’achat d’actions Amazon en 2019. Berkshire détient encore 2,2 milliards de dollars d’actions du géant du commerce en ligne. L’intérêt pour Alphabet intervient alors que l’entreprise affiche une progression boursière de 46% depuis le début de l’année, soutenue par la croissance de la demande en intelligence artificielle et la performance de sa branche cloud.

Cette nouvelle orientation vers les grandes valeurs technologiques, bien qu’exceptionnelle dans la stratégie globale de Buffett, n’est pas sans précédent. Apple, considéré par le milliardaire davantage comme un acteur des biens de consommation que comme une entreprise technologique, constitue déjà la principale ligne de son portefeuille. L’entrée dans Alphabet confirme toutefois une ouverture accrue de Berkshire aux acteurs majeurs du numérique.