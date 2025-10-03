Berkshire Hathaway a officialisé la séparation des fonctions de président et de directeur général, ouvrant la voie à la nomination de Greg Abel comme futur PDG. L’actuel vice-président du conglomérat, chargé des activités hors assurance, succédera à Warren Buffett le 1er janvier 2026, tandis que ce dernier conservera la présidence du conseil d’administration. Cette décision, votée à l’unanimité par le conseil, clarifie la gouvernance et marque une étape décisive dans la transition de pouvoir.

Agé de 95 ans, Warren Buffett reste actif à la tête de l’empire qu’il dirige depuis 1965. Berkshire vient d’annoncer l’acquisition d’OxyChem, filiale d’Occidental Petroleum, pour 9,7 milliards de dollars, la plus importante opération du groupe depuis trois ans. La séparation des fonctions vise à préserver la continuité tout en préparant le passage de relais à une nouvelle génération de dirigeants.

Greg Abel, 63 ans, est considéré depuis plusieurs années comme le dauphin désigné de Buffett. Entré dans l’univers Berkshire en 1999 via MidAmerican Energy, il supervise depuis 2018 les activités non liées à l’assurance, couvrant des secteurs variés comme l’énergie, les chemins de fer, la distribution et l’industrie. Sa désignation consacre un choix déjà évoqué publiquement par Charlie Munger en 2021 et ouvre une nouvelle phase pour le conglomérat, où l’influence de Buffett restera néanmoins présente au sein du conseil.