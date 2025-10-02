Berkshire Hathaway Inc. et ses filiales sont engagées dans diverses activités commerciales, notamment l'assurance et la réassurance, les services publics et l'énergie, le transport ferroviaire de marchandises, la fabrication, les services et la vente au détail. Les secteurs de la société comprennent l'assurance, le transport ferroviaire (BNSF), Berkshire Hathaway Energy (BHE), Pilot Travel Centers (Pilot), la fabrication, McLane Company (McLane), et les services et la vente au détail. Le secteur de l'assurance comprend GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group et Berkshire Hathaway Reinsurance Group. Le segment BNSF comprend l'exploitation de réseaux ferroviaires en Amérique du Nord par l'intermédiaire de Burlington Northern Santa Fe, LLC. Le segment BHE propose des services publics réglementés d'électricité et de gaz. Le segment Manufacturing fabrique divers produits, notamment des produits industriels, de consommation et de construction. Le segment McLane est engagé dans la distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires. Le segment Pilot est un opérateur de centres de voyage en Amérique du Nord et un distributeur de carburant en gros.