Berkshire Hathaway a annoncé jeudi le rachat de la division pétrochimique d’Occidental Petroleum, OxyChem, pour 9,7 milliards de dollars en numéraire. Il s’agit de la plus importante acquisition menée par la holding fondée par l'Oracle d'Omaha depuis le rachat de l’assureur Alleghany en 2022. L’opération intervient alors que le conglomérat basé à Omaha dispose d’un niveau record de liquidités, soit 344 milliards de dollars. À l’annonce, le titre Occidental Petroleum a progressé de 1,4% en préouverture.

Berkshire détient déjà 28,2% du capital d’Occidental, mais Buffett, âgé de 95 ans et attendu à la retraite à la fin de l’année, a réaffirmé ne pas vouloir prendre le contrôle du groupe texan. Occidental prévoit d’utiliser 6,5 milliards de dollars issus de la vente pour réduire sa dette, ce qui devrait lui permettre de relancer son programme de rachats d’actions. Sa directrice générale, Vicki Hollub, a qualifié cette opération d’étape finale d’une transformation engagée il y a dix ans.

Pour Berkshire, c’est un retour dans la chimie après l’acquisition de Lubrizol en 2011 pour un montant similaire. Greg Abel, successeur désigné de Buffett en 2026, a salué une transaction qui illustre, selon lui, l’engagement d’Occidental envers sa stabilité financière de long terme. La finalisation est prévue au quatrième trimestre. Buffett avait commencé à investir dans Occidental en 2019, en finançant l’achat d’Anadarko Petroleum par une injection de 10 milliards de dollars, contre des actions préférentielles assorties d’un dividende de 8%.