Après des semaines de spéculation, le mystère est levé : nous savons désormais sur quelle action Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, a jeté son dévolu.

Publié le 14/08/2025 à 22:52 - Modifié le 14/08/2025 à 22:56

Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, a annoncé l’acquisition de 5 millions d’actions UnitedHealth Group, faisant bondir le titre de 7% après la clôture. Ce retour dans le capital de l’assureur santé marque un changement stratégique pour le conglomérat, qui avait soldé sa précédente position en 2010.

Le conglomérat de Buffett a également déclaré avoir vendu 20 millions d'actions d'Apple, sa plus grande participation, au deuxième trimestre, réduisant sa participation à 280 millions d'actions.

UnitedHealth traverse actuellement une période compliquée, entre hausse des coûts médicaux, enquêtes fédérales, retombées de l’assassinat d’un dirigeant et piratage massif de sa filiale technologique. L’entreprise a récemment abaissé ses prévisions de bénéfice, anticipant plusieurs milliards de dollars de charges supplémentaires à court terme.

Cette prise de position intervient alors que l’action accuse un repli de 46 % depuis janvier. Pour Buffett, connu pour profiter des creux de valorisation sur des acteurs solides, le mouvement pourrait représenter un pari sur la capacité de rebond d’un leader du secteur malgré un contexte chahuté.

Cependant, certains analystes s’accordent à dire que cette position de 1,6 milliard de dollars ne représentant même pas un centième du portefeuille action de Berkshire Hathaway serait plutôt l’oeuvre de l’un de ses deux lieutenants, Todd Combs et Ted Weschler