Bernard Arnault se voit encore aux commandes de LVMH pendant 10 ans

Lors du Yale CEO Summit du 17 décembre 2025, Bernard Arnault a clairement indiqué à Sara Eisen (CNBC) qu'il n'envisageait pas de passage de témoin immédiat. Interrogé sur sa succession, le PDG de 76 ans a donné rendez-vous "dans dix ans".

Concernant l'implication de ses cinq enfants, Arnault a rassuré les investisseurs sur la qualité future du management en insistant sur une approche strictement méritocratique : LVMH reste une entreprise familiale, mais les responsabilités s'y gagnent par la compétence, écartant l'idée d'une transmission dynastique automatique.



Sur le plan stratégique, le patron de LVMH a souligné la relation historique et personnelle de plus de 40 ans avec la famille Trump, un atout diplomatique non négligeable pour le groupe alors que les Etats-Unis restent un marché clé, renforcé par l'intégration de Tiffany.



Fondamentalement, il rejette le terme "luxe" au profit de produits de "haute qualité" ancrés dans l'histoire, une distinction sémantique visant à justifier le pricing power du groupe. Pour Arnault, cette quête d'expérience et d'exception constitue une couverture efficace contre les cycles économiques et les crises géopolitiques, la demande pour les produits patrimoniaux restant, selon lui, décorrélée de la consommation de masse.