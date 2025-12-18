Bernard Arnault se voit encore aux commandes de LVMH pendant 10 ans
Lors du Yale CEO Summit du 17 décembre 2025, Bernard Arnault a clairement indiqué à Sara Eisen (CNBC) qu'il n'envisageait pas de passage de témoin immédiat. Interrogé sur sa succession, le PDG de 76 ans a donné rendez-vous "dans dix ans".
Concernant l'implication de ses cinq enfants, Arnault a rassuré les investisseurs sur la qualité future du management en insistant sur une approche strictement méritocratique : LVMH reste une entreprise familiale, mais les responsabilités s'y gagnent par la compétence, écartant l'idée d'une transmission dynastique automatique.
Sur le plan stratégique, le patron de LVMH a souligné la relation historique et personnelle de plus de 40 ans avec la famille Trump, un atout diplomatique non négligeable pour le groupe alors que les Etats-Unis restent un marché clé, renforcé par l'intégration de Tiffany.
Fondamentalement, il rejette le terme "luxe" au profit de produits de "haute qualité" ancrés dans l'histoire, une distinction sémantique visant à justifier le pricing power du groupe. Pour Arnault, cette quête d'expérience et d'exception constitue une couverture efficace contre les cycles économiques et les crises géopolitiques, la demande pour les produits patrimoniaux restant, selon lui, décorrélée de la consommation de masse.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
