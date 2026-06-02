Bernstein abaisse légèrement sa cible sur Dassault Aviation

L'analyste confirme son conseil "performance de marché" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 340 à 330 EUR.

Adrien Rabier, analyste chez Bernstein, reste constructif sur plusieurs moteurs opérationnels: il anticipe une accélération des livraisons de Rafale au second semestre 2026, principalement à l'export, ainsi qu'une finalisation prochaine des négociations portant sur la commande indienne de 114 appareils.



L'analyste met aussi en avant le rebond attendu des prises de commandes Falcon par rapport au 1er semestre 2025, pénalisé l'an dernier par l'environnement tarifaire américain.



Enfin, Bernstein prévoit un chiffre d'affaires 2026 de 8,8 MdsEUR, supérieur à l'objectif de 8,5 MdsEUR communiqué par le groupe. La baisse de la cible reflète essentiellement un léger ajustement des prévisions 2026 avant les résultats semestriels.