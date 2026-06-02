Bernstein abaisse légèrement sa cible sur Dassault Aviation
L'analyste confirme son conseil "performance de marché" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 340 à 330 EUR.
Publié le 02/06/2026 à 10:27
L'analyste met aussi en avant le rebond attendu des prises de commandes Falcon par rapport au 1er semestre 2025, pénalisé l'an dernier par l'environnement tarifaire américain.
Enfin, Bernstein prévoit un chiffre d'affaires 2026 de 8,8 MdsEUR, supérieur à l'objectif de 8,5 MdsEUR communiqué par le groupe. La baisse de la cible reflète essentiellement un léger ajustement des prévisions 2026 avant les résultats semestriels.