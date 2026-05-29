Bernstein confirme sa note sur Lockeed Martin

L'analyste maintient son conseil à "performance du marché" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 614 USD.

Selon Bernstein, la principale contrainte du groupe n'est pas la demande mais l'exécution opérationnelle, avec un accent mis sur l'amélioration des cadences de production des programmes PAC-3, THAAD et F-35 ainsi que sur la montée en puissance des nouveaux contrats.



La note souligne que les perspectives restent toutefois favorables quel que soit le scénario budgétaire américain, grâce à un carnet de commandes solide et à des investissements anticipés permettant d'accélérer la production lorsque les budgets seront validés.



D'après le rapport, la demande pour les missiles demeure soutenue, tandis que le F-35 devrait bénéficier d'une croissance des activités de soutien et de la montée en puissance des évolutions TR-3 et Block 4. Bernstein estime également que le flux de trésorerie disponible 2026 pourrait atteindre le haut de la fourchette des objectifs du groupe.