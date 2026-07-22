Bernstein confirme son conseil sur TKMS, le titre grimpe

Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur le titre TKMS, avec un objectif de cours inchangé de 76 EUR. Peu après 15h, le titre gagnait plus de 1,6% à la Bourse de Francfort.

Adrien Rabier, analyste chez Bernstein, considère la guidance 2026 de TKMS comme "prudente", surtout au regard des performances du premier semestre. Il anticipe une marge d'EBIT de 7% cette année, supérieure à l'objectif de la société de plus de 6%, et estime également conservateur l'objectif de marge à moyen terme supérieur à 7%.



La note du courtier indique que le redressement des activités sous-marines devrait se poursuivre grâce à la sortie progressive des anciens contrats peu rentables, tandis que les marges de la division navires de surface devraient progressivement s'améliorer avec l'exécution des programmes récents.



D'après Bernstein, après l'annonce des importants contrats au Canada et du contrat alternatif F126, le titre redevient une valeur dont l'attrait dépendra avant tout de l'exécution opérationnelle ("show me" story), ce qui justifie le maintien de la recommandation actuelle.