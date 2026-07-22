Adrien Rabier, analyste chez Bernstein, considère la guidance 2026 de TKMS comme "prudente", surtout au regard des performances du premier semestre. Il anticipe une marge d'EBIT de 7% cette année, supérieure à l'objectif de la société de plus de 6%, et estime également conservateur l'objectif de marge à moyen terme supérieur à 7%.
La note du courtier indique que le redressement des activités sous-marines devrait se poursuivre grâce à la sortie progressive des anciens contrats peu rentables, tandis que les marges de la division navires de surface devraient progressivement s'améliorer avec l'exécution des programmes récents.
D'après Bernstein, après l'annonce des importants contrats au Canada et du contrat alternatif F126, le titre redevient une valeur dont l'attrait dépendra avant tout de l'exécution opérationnelle ("show me" story), ce qui justifie le maintien de la recommandation actuelle.
TKMS AG & Co KgaA, anciennement thyssenkrupp Projekt 2 GmbH, est un constructeur naval basé en Allemagne. La société est spécialisée dans le développement et la fabrication de sous-marins conventionnels et de navires de guerre, ainsi que de systèmes sans pilote, de capteurs, de systèmes sonar, d’effecteurs, de solutions logicielles et de systèmes de commandement maritime. Elle est également fournisseur de sous-marins non nucléaires et collabore avec de nombreux partenaires internationaux dans le domaine des solutions de surface. La société propose également des services complets tout au long du cycle de vie, tels que la maintenance, la réparation et la modernisation. Elle approvisionne les marines des pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), des alliés non membres de l'OTAN et des pays partenaires stratégiques du monde entier, en leur proposant son expertise technologique, sa fiabilité et son assistance tout au long du cycle de vie.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.