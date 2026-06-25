Bernstein dégrade Swatch qui poursuit malgré tout sa remontée boursière

Bernstein a annoncé hier soir avoir dégradé son opinion sur Swatch de "surperformance" à "performance en ligne avec le marché", jugeant que le titre de l'horloger suisse a perdu une partie de son attrait suite à son récent rebond boursier.

Dans une note intitulée "Le moment de prendre ses bénéfices", les analystes de Bernstein estiment que le fabricant des montres Omega, Longines et Tissot ne bénéficie plus du même profil de décote qui avait attiré les investisseurs ces derniers mois.



"L'action Swatch Group ne se distingue plus sur le marché en tant que star de la "deep value"", juge Bernstein, soulignant que le récent rallye du titre a largement réduit l'écart de valorisation qui existait avec le reste du secteur.



D'après la société de Bourse, "l'action du groupe a notamment profité d'un regain d'optimisme autour d'une reprise progressive de la consommation en Chine, un marché clé pour l'industrie horlogère suisse, et des effets de sa collaboration très médiatisée avec la maison indépendante Audemars Piguet, perçue comme un signal positif pour la visibilité de la marque".



Des perspectives qui restent incertaines



Mais pour Bernstein, ces éléments favorables sont désormais largement intégrés dans les cours, alors que les perspectives du marché mondial de l'horlogerie restent incertaines.



Selon ses calculs, la valorisation de Swatch s'est sensiblement tendue au cours des derniers mois à tel point que le titre se négocie désormais avec une décote d'environ 8% par rapport à sa moyenne historique sur dix ans, mesurée par le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires (EV/Sales). Cette décote atteignait encore 26% au début de l'année.



À titre de comparaison, la décote moyenne du secteur horloger s'établit actuellement autour de 13%, ce qui réduit l'avantage relatif de Swatch en matière de valorisation, selon Bernstein.



Au-delà de la question de la valorisation, Bernstein identifie plusieurs risques susceptibles de peser sur la performance future du groupe, dont la fragilité toujours prégnante de la reprise du marché mondial de l'horlogerie ainsi que l'absence de signes d'évolution vers une approche davantage tournée vers les actionnaires.



En dépit de ces commentaires prudents, le titre Swatch poursuivait son mouvement de hausse jeudi matin à la Bourse de Zurich, reprenant 0,5% à 204 francs suisses. Il gagne désormais plus de 21% depuis le début de l'année.