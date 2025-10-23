Bernstein maintient son conseil sur Hermès

Bernstein maintient son conseil à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 2 650,00 E après la publication des résultats du 3e trimestre 2025.



L'analyste indique dans son étude qu'Hermès a réitéré ses perspectives pour l'exercice 2025, soulignant que les stocks de maroquinerie seront à un niveau similaire à celui de fin 2024.



Il souligne que cela devrait contribuer à soutenir les prévisions actuelles d'une croissance d'environ 13 % pour la maroquinerie.



'Les tendances observées début octobre permettent à la direction de rester confiante, malgré une base de comparaison plus difficile'.



'En ce qui concerne les marges, Hermès a rappelé aux investisseurs que les marges du second semestre ont tendance à être inférieures à celles du premier semestre. Hermès a réalisé des marges de 41,4 % au premier semestre 2025' rajoute Bernstein.