Bernstein reste à "surperformance" sur Unilever après la conclusion du dossier McCormick
Bernstein a renouvelé mardi son opinion "surperformance" assortie d'un objectif de cours de 5 800 pence sur Unilever alors que le groupe a officialisé plus tôt dans la journée, et après plusieurs semaines de rumeurs, la cession de la plus grande partie de ses activités alimentaires au groupe américain McCormick.
Dans une note, le bureau d'études fait valoir que l'opération valorise l'activité alimentaire d'Unilever (hors Inde et quelques actifs mineurs) à 13,8 fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda), un multiple élevé, nettement supérieur à la valorisation actuelle de l'ensemble du groupe Unilever, qui tourne autour de 12 fois.
La fin d'une époque
Cette transaction marque surtout la fin de plus d'un siècle de présence d'Unilever dans l'alimentaire suite à la séparation de la branche glaces (Magnum) l'an dernier, une transformation radicale qui va le faire passer du rang de multinationale la plus complexe au sein du secteur à celui d'un spécialiste (pure player) focalisé sur les produits d'hygiène et de beauté, souligne Bernstein.
Il est prévu, d'après l'analyste, que le produit de la vente servent à ramener son niveau d'endettement à un niveau raisonnable, autour de deux fois l'Ebitda, et à financer un vaste plan de rachat d'actions de six milliards d'euros entre 2026 et 2029.
Un bémol sur le court terme
Si le prix de la transaction semble avantageux à première vue, les conséquences boursières immédiates pourraient être moins réjouissantes, prévient-il toutefois dans sa note.
Bernstein fait remarquer que la nouvelle entité créée par la fusion sera très endettée, une caractéristique qui pourrait, comme constaté l'an dernier avec la scission d'avec Magnum, peser sur le moral des investisseurs avant qu'ils ne décident s'ils souhaitent véritablement conserver des parts dans un nouvel acteur alimentaire indépendant.
Unilever PLC (Unilever) figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec des ventes dans plus de 190 pays et touchant 3,4 milliards de consommateurs par jour. Plus de la moitié de l'empreinte de l'entreprise se trouve sur les marchés en développement et émergents. Unilever compte environ 400 marques présentes dans les foyers du monde entier, dont Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann's, Lipton, Wall's, Lux, Magnum, Axe, Sunsilk et Surf. Le plan de vie durable de la société Unilever (USLP) sous-tend la stratégie de l'entreprise. Le plan de vie durable de la société Unilever crée de la valeur en favorisant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. Depuis 2010, la société a pris des mesures dans le cadre du plan de vie durable de la société Unilever pour aider plus d'un milliard de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, à réduire de moitié son empreinte écologique et à améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes au fur et à mesure de la croissance de son activité. Unilever a déjà fait des progrès significatifs et continue d'élargir son ambition, elle s'est engagée à faire en sorte que 100% de ses emballages en plastique soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.