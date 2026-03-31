Une valorisation généreuse

Dans une note, le bureau d'études fait valoir que l'opération valorise l'activité alimentaire d'Unilever (hors Inde et quelques actifs mineurs) à 13,8 fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda), un multiple élevé, nettement supérieur à la valorisation actuelle de l'ensemble du groupe Unilever, qui tourne autour de 12 fois.

La fin d'une époque

Cette transaction marque surtout la fin de plus d'un siècle de présence d'Unilever dans l'alimentaire suite à la séparation de la branche glaces (Magnum) l'an dernier, une transformation radicale qui va le faire passer du rang de multinationale la plus complexe au sein du secteur à celui d'un spécialiste (pure player) focalisé sur les produits d'hygiène et de beauté, souligne Bernstein.

Il est prévu, d'après l'analyste, que le produit de la vente servent à ramener son niveau d'endettement à un niveau raisonnable, autour de deux fois l'Ebitda, et à financer un vaste plan de rachat d'actions de six milliards d'euros entre 2026 et 2029.

Un bémol sur le court terme

Si le prix de la transaction semble avantageux à première vue, les conséquences boursières immédiates pourraient être moins réjouissantes, prévient-il toutefois dans sa note.

Bernstein fait remarquer que la nouvelle entité créée par la fusion sera très endettée, une caractéristique qui pourrait, comme constaté l'an dernier avec la scission d'avec Magnum, peser sur le moral des investisseurs avant qu'ils ne décident s'ils souhaitent véritablement conserver des parts dans un nouvel acteur alimentaire indépendant.