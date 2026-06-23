Bernstein s'attend à un 2e trimestre sous le signe de la prudence chez Hermès
Bernstein a renouvelé mardi son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 2 150 euros sur le titre Hermès, tout en faisant remarquer que la maison de luxe parisienne aborde la publication de ses résultats semestriels sous le signe de la prudence.
A l'issue d'un échange de fin de trimestre avec le groupe français, le bureau d'études note que son équipe de direction a souligné qu'une poignée d'éléments se sont légèrement améliorés au cours du deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, notamment une tendance à l'amélioration des dépenses touristiques en Europe et de la consommation locale au Moyen-Orient.
Cependant, la dynamique globale demeure contrastée pour le sellier de la rue Saint-Honoré, ce qui conduit l'analyste à n'anticiper qu'une légère accélération séquentielle de l'activité au cours du deuxième trimestre.
Le second semestre 2026 devrait, en revanche, offrir quelques soutiens plus marqués à l'activité de l'entreprise, prédit Bernstein, qui estime que la croissance devrait être davantage portée par une augmentation des dépenses touristiques haut de gamme ainsi que par l'expansion des surfaces de vente au détail.
Hermès prévoit de publier ses résultats de 1er trimestre le 29 juillet prochain.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (44,2%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (28,3%) ;
- articles de soie et produits textiles (6%) ;
- articles d'horlogerie (3,4%) ;
- parfums et produits de beauté (3,1%) ;
- autres (15%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,8%), Europe (14,8%), Japon (9,9%), Asie-Pacifique (41,9%), Amériques (19,2%) et Moyen-Orient (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.