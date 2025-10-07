Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur BE Semiconductor Industries (BESI) avec un objectif de cours porté de 158 à 189 euros, au lendemain de l'annonce d'un partenariat pluriannuel majeur entre AMD et OpenAI.
'Le partenariat OpenAI/AMD pourrait valoir 100 milliards de dollars ou plus au cours des 4 à 6 prochaines années', met en avant le broker, ajoutant que BESI en sera probablement un bénéficiaire principal, dans son univers de couverture.
BofA estime 'grossièrement et provisoirement' qu'un total de 35 à 75 outils HB (hybrid bonding) seraient nécessaires pour répondre à la demande d'OpenAI. BESI demeure ainsi son préféré parmi les petites et moyennes capitalisations dans les semiconducteurs.
BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire.
La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (33,6%), Taiwan (11,1%), Malaisie (8%), Corée du Sud (4,1%), Asie-Pacifique (10,2%), Etats-Unis (18,2%), Irlande (4,8%), Europe (5,4%) et autres (4,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.