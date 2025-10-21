BESI : BofA reste à achat avant les trimestriels

Bank of America réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 189 euros sur BESI (BE Semiconductor Industries), avec une 'conviction autour de l'adoption généralisée du hybryd bonding au second semestre 2026 et en 2027 accrue ces trois derniers mois'.



'Les résultats du troisième trimestre risquent de décevoir et les prévisions pour le quatrième s'inscriront probablement en hausse en rythme séquentiel, mais ressortiront inférieures au consensus en raison d'une demande atone', prévient le broker.



'Les annonces de dépenses d'investissements en IA de la part d'OpenAI/AMD et des hyperscalers chinois devraient entraîner une reprise substantielle des commandes à court terme', juge néanmoins BofA dans sa note sur le groupe néerlandais.