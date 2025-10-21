Bank of America réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 189 euros sur BESI (BE Semiconductor Industries), avec une 'conviction autour de l'adoption généralisée du hybryd bonding au second semestre 2026 et en 2027 accrue ces trois derniers mois'.
'Les résultats du troisième trimestre risquent de décevoir et les prévisions pour le quatrième s'inscriront probablement en hausse en rythme séquentiel, mais ressortiront inférieures au consensus en raison d'une demande atone', prévient le broker.
'Les annonces de dépenses d'investissements en IA de la part d'OpenAI/AMD et des hyperscalers chinois devraient entraîner une reprise substantielle des commandes à court terme', juge néanmoins BofA dans sa note sur le groupe néerlandais.
BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire.
La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (33,6%), Taiwan (11,1%), Malaisie (8%), Corée du Sud (4,1%), Asie-Pacifique (10,2%), Etats-Unis (18,2%), Irlande (4,8%), Europe (5,4%) et autres (4,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.